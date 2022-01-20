Тонкий лед убил рыбака в Павлодарской области

20 янв. 11:56

Рыбак утонул в канале в Павлодарской области, об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Айдана Жакупова.

По ее словам, ЧП случилось в поселке Шидерты на канале имени Каныша Стапаева. 37-летний местный житель шел по льду к середине канала.

Еще один рыбак, находившийся неподалеку на льду, отвлекся, чтобы разложить снасти, а когда повернулся, то увидел, что его товарищ уже тонет. Очевидец вызвал спасателей.

"Выехавшие на место двое экибастузских спасателей извлекли тело утонувшего", - цитирует Жакупову Sputnik Казахстан.

В управлении по ЧС Экибастуза пояснили, что канал замерзает неравномерно, так как насосная станция постоянно забирает из него воду, и лед не успевает достичь оптимальной толщины и окрепнуть.

В ведомстве напомнили, что рыбалка разрешена только в специальных местах, запрещается заниматься ей без индивидуальных спасательных средств и плавательных жилетов.