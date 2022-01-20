20 янв. 11:41

Сегодня, в День всенародной скорби, ровно в полдень весь Азербайджан почтил минутой молчания память шехидов "Черного января".

В столице страны Баку прозвучали сирены кораблей, стоящих в акватории Бакинской бухты, а также сигналы автомобилей и поездов. В знак траура по стране приспущены государственные флаги, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, в Азербайджане в День всенародной скорби - 20 января, когда в результате подавления мирной акции протеста против введения в столицу и некоторые города страны советских войск 147 человек погибло, 744 получили ранения, 841 человек был незаконно арестован - ежегодно проводятся мероприятия в память о жертвах трагедии января 1990 года, население посещает могилы павших в Аллее шехидов в Баку и других городах страны.