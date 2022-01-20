Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

20 янв. 11:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что глава иранского внешнеполитического ведомства находится в Москве в рамках визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси.

По словам Захаровой, сторонам предстоит обсудить состояние и перспективы российско-иранских отношений, включая "различные аспекты взаимодействия в области экономики с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов". Кроме того, главы ведомств обменяются мнениями по ряду актуальных международных тем, в частности по ситуации вокруг переговорного процесса в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и по отдельным региональным сюжетам.