В США отправили Джо Байдена спать

20 янв. 11:37

Обозреватели американского телеканала Fox News посмеялись над Джо Байденом за его "предположения" о скором нападении России на Украину.

Ранее президент США заявил, что Владимир Путин введет войска на Украину. "Ему нужно что-то предпринять", - заключил он.

Ряд пользователей согласились с тем, что Байдену необходимо выспаться.

"Пора вздремнуть, Джо", – заявил Wall Zelmak.

Читатель под ником d0gdaize считает, что Байдену по силам прогнозировать лишь время своего сна.

Помимо этого, комментаторы осудили своего президента после того, как он пригрозил Москве последствиями в случае "вторжения" на территорию Украины.

Так, обозреватель Roy призвал прекратить "тыкать в медведя". "То есть, мы прижимали Россию к стене, били, а сейчас пытаемся противодействовать ее ответной реакции", - добавил он.

"Байден утверждает, что Путину необходимо "что-то предпринять". Так это потому что мы его вынуждаем", - подчеркнул пользователь Vigi Locо.

Напомним, Запад считает, что Москва собирается напасть на Украину. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, напомнив, что они являются предлогом для наращивания НАТО рядом с границей РФ.