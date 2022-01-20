Невакцинированным армянским военным запретили отпуска и свидания

20 янв. 11:28

Правительство Армении на своем очередном заседании приняло постановление, согласно которому отпуска и свидания военным в Армении разрешат только после вакцинации.

Так, в воинских частях страны запрещаются отпуска военнослужащих, за исключением тех, кто получил обе дозы прививки (либо одну дозу, но менее, чем 28 дней назад). Исключение составляют отпуска по смерти или тяжелой болезни члена семьи, а также восстановительные отпуска сроком более 15 дней, - передает Sputnik Армения.

На аналогичных основаниях запрещаются свидания с непривитыми родными, за исключением беременных женщин, детей до 18 лет, а также граждан, представивших ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа.

На тех же основаниях запрещаются краткосрочные и долгосрочные свидания в тюремных учреждениях, - говорится в постановлении.

Напомним, по последним данным армянского Минздрава, на сегодняшний день в Армении полностью привились против коронавируса лишь 805 550 человек, что составляет 35,7% взрослого населения страны.