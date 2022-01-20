Врач рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"

20 янв. 11:14

Коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, следует лечить также, как обычную простуду, посоветовал главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло", - сказал он.

Далее специалист отметил, что для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, однако не чаще двух-трех раз в день. Также он обратил внимание на то, что антибиотики без назначения врача принимать нельзя, передают "Аргументы и факты".

В заключение Крюков также посоветовал регулярно проветривать помещение как во время болезни, так и для профилактики.