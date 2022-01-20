Лекарства от ковида в минувшем оду обошлись жителям СКФО в два миллиарда

20 янв. 11:13

Только за минувший 2021 год жители Северного Кавказа потратили на лекарства от коронавируса 2,04 млрд рублей.

Ставропольцы приобрели медикаменты на 1,1 млрд рублей, в Дагестане на эти цели израсходовали 285 млн рублей, в Северной Осетии – 216 млн рублей, в Кабардино-Балкарии - на 212 млн рублей, в Карачаево-Черкесии на необходимые препараты ушло 153 млн рублей, в Ингушетии – 49 млн рублей. Наименьшие траты в Чечне – 34,5 млн рублей, - сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные системы "Честный знак".

Рекордсменами по тратам на лекарства от ковида ожидаемо оказались жители Москвы и Московской области – они потратили по 5 млрд рублей, немного отстали от них жители Кубани – здоровье обошлось им в 3 млрд рублей.

В целом траты россиян на лекарства за 2021 г превысили 64 млрд рублей. всего продано 144 млн упаковок медикаментов от ковида, - пишет издание.