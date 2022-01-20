Мусульмане призвали блогершу извиниться за скандальную фотосессию

20 янв. 11:07

Пользователи Instagram-аккаунта kavkaz_pravda раскритиковали девушку, которая устроила приватную фотосессию на фоне Московской соборной мечети.

Отмечается, что комментаторы негативно отреагировали на внешний вид модели. "Неужели раздеваться перед храмом или мечетью это героизм?", "Нельзя наказать финансово или уголовно? Что происходит с людьми", - задались вопросом читатели.

Другие пользователи отметили, что человек, заснявший момент скандальной фотосессии, мог подойти к блогерше и сделать замечание. Однако большинство фолловеров призвали модель и ее родителей публично извиниться за оскорбление чувств верующих. "Где можно извинение ее родителей посмотреть?", "Пусть извиняется перед всеми мусульманами", - написали комментаторы.