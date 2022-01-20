США продадут Турции F-16?

Вашингтон может одобрить запрос Анкары на приобретение истребителей F-16 для усиления союзников по НАТО на Черном море, передает телеканал CNN Turk, ссылаясь на свои американские источники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал ему сделать все возможное, чтобы убедить Сенат США одобрить сделку по F-16.

По данным телеканала, необходимые встречи прошли в обеих столицах.

"Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение своих союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Черном море", - цитирует сообщение канала РИА Новости.

Напомним, США ранее официально уведомили Турцию о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35, причина - приобретение Анкарой российских ЗРК С-400. Эрдоган заявлял, что Вашингтон после этого предложил Анкаре купить истребители F-16.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, речь идет об исполнении США минимальной доли их обязательств перед Турцией. "Я не считаю это решение Вашингтона каким-то большим конструктивом, поскольку это лишь тот минимум, на получение которого турецкая сторона по всем основаниям имеет право. Поэтому получается, что между просто плохим и очень плохим вариантов США всего лишь выбрали просто плохой. Дело в том, что нормальный уровень исполнения обязательств – это восстановление программы сотрудничества по F-35", - пояснил он.

"Поскольку возвращаться к вопросу поставок F-35 в Турцию США не хотят, трудно говорить, что это решение об F-16 является какой-либо качественной переменой в американо-турецких отношениях. Де-факто эти отношения стагнируют на протяжении не менее 10 лет. Сейчас мы слышим утечки об обычном прагматичном шаге со стороны Вашингтона, при этом нет официального заявления Белого дома, тем более Конгресса. Не стоит забывать, что Конгресс, играющий определяющую роль в таких решениях, настроен крайне антитурецки. Президент Байден действует более взвешенно, как и предполагает фигура президента, но он один санкционировать эти поставки не может. Поэтому пока перемен нет", - подчеркнул Юрий Мавашев.

Востоковед обратил внимание, что даже желание Вашингтона сбалансировать укрепление турецко-российские отношений не может преодолеть существующие в американском истеблишменте антитурецкие течения. "Такое желание просматривается, однако на текущем отрезке времени востребованы решения, которые ставят во главу угла долгосрочную перспективу, чтобы как-то повлиять на международную политику Турции. При этом Конгресс ориентирован на ценностный подход во внешней политике, но так приблизить Турцию американцам едва ли удастся", - указал он.