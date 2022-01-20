Раненная в спину продавщица отбилась от продуктового разбойника на Ставрополье

20 янв. 10:59

Разбойное нападение на продуктовый магазин в Буденновске не смог совершить житель Нефтекумска, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратился местный житель, оказавшийся очевидцем преступления.

На месте событий правоохранители установили, что покупатель попросил продавщицу собрать ему сумку с продуктами. В какой-то момент он нанес ей удар ножом в спину и попытался сбежать с товаром.

"Однако уйти не расплатившись мужчине не удалось. Несмотря на ранение, женщина повалила гражданина на пол, отобрала сумку, а нападавший, поняв, что силы неравные, вырвался и убежал", - указали в полиции.

Продавщица была госпитализирована, подозреваемый - 50-летний ранее неоднократно судимый житель Нефтекумска - был задержан и доставлен в отдел, где дал признательные показания, пояснив, что совершил разбой из-за отсутствия денег.

Открыто уголовного дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), мужчина взят под стражу.