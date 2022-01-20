СМИ: Байден отказался помогать Украине в случае "вторжения" России

20 янв. 10:53

Президент США Джо Байден не будет заниматься отправкой американских войск на Украину в случае "вторжения" России, сообщает Associated Press.

Как отметили в издании, Байден отказался от такой затеи, потому что у Вашингтона нет договорных обязательств перед Киевом. "Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами", - пишет AP.

В агентстве отметили, что военный конфликт с Россией окажет плохое влияние на ресурсы и приведет к гибели людей. При этом в администрации Байдена пытаются сосредоточиться на Китае как на основной угрозе безопасности США.