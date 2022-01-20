Коронавирус обнаружен 6 351 раз в Грузии

20 янв. 10:52

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 351, информирует сайт StopCov.

Уточняется, что с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 021 943 случая заражения.

"Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 043 человека, а с начала пандемии – 946 255. Скончались 14 582 (+27 за сутки)", - приводит данные Sputnik Грузия.

Также сообщается, что за отчетный период было сделано 38 306 тестов, из которых 18 896 на антиген и 19 410 ПЦР-тестов.