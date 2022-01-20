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Фиктивная вакцинация граждан обернулась реальным сроком для дагестанского чиновника

Фиктивная вакцинация граждан обернулась реальным сроком для дагестанского чиновника

Суд вынес приговор сотруднику отдела информационных технологий Кизилюртовской центральной городской больницы (ЦГБ), занимавшемуся фиктивной вакцинацией граждан, - сообщил источник в правоохранительных органах.

"Через учетную запись врача-эпидемиолога Кизилюртовской ЦГБ Р.Магомедов вносил ложные сведения о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, которые фактически ее не проходили", - постановил суд, передает "АиФ-Дагестан".

Суд признал его виновным по статье ст. 274.1 (Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации) УК РФ. Подсудимый приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно, также ему запрещено два года работать в сфере компьютерных технологий.

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