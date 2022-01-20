Фиктивная вакцинация граждан обернулась реальным сроком для дагестанского чиновника

20 янв. 10:51

Суд вынес приговор сотруднику отдела информационных технологий Кизилюртовской центральной городской больницы (ЦГБ), занимавшемуся фиктивной вакцинацией граждан, - сообщил источник в правоохранительных органах.

"Через учетную запись врача-эпидемиолога Кизилюртовской ЦГБ Р.Магомедов вносил ложные сведения о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, которые фактически ее не проходили", - постановил суд, передает "АиФ-Дагестан".

Суд признал его виновным по статье ст. 274.1 (Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации) УК РФ. Подсудимый приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно, также ему запрещено два года работать в сфере компьютерных технологий.