Выведен новый рейтинг по численности армий мира

20 янв. 10:31

Опубликован новый рейтинг по численности регулярного состава армий 166 стран мира.

В первой тройке рейтинга по численности вооруженных сил - Китай, Индия и США.

Среди стран СНГ армия России занимает 5-е место по численности, армия Украины - 21-е место, армия Азербайджана - 41-е место, Узбекистана - 63-е место, Беларуси - 64-е место, Армении - 66-е место, Казахстана - 70-е место, - сообщает Energyprom.kz.

Ниже в рейтинге оказались Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова, - говорится в сообщении.