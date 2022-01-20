РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Выведен новый рейтинг по численности армий мира

Выведен новый рейтинг по численности армий мира

Опубликован новый рейтинг по численности регулярного состава армий 166 стран мира.

В первой тройке рейтинга по численности вооруженных сил - Китай, Индия и США.

Среди стран СНГ армия России занимает 5-е место по численности, армия Украины - 21-е место, армия Азербайджана - 41-е место, Узбекистана - 63-е место, Беларуси - 64-е место, Армении - 66-е место, Казахстана - 70-е место, - сообщает Energyprom.kz.

Ниже в рейтинге оказались Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова, - говорится в сообщении.

1290 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version