Тайные могилы боевиков нашли в Алматы

20 янв. 10:22

Тайные захоронения боевиков, которые погибли во время массовых беспорядков в начале января, найдены в Алматы, заявила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

Ранее начальник структуры Канат Таймерденов рассказал, что в ходе беспорядков преступники совершили около семи нападений на морг, забрав в общей сложности 41 труп.

"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - приводит слова Азирбек Telegram-канал "Алматинская трагедия".