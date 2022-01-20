Предгорья Сочи замело на полметра

20 янв. 10:16

Пресс-служба администрации Сочи сообщил о том, что в предгорной части Сочи сугробы высотой до полутора метров образовались местами из-за прошедшего ночью снегопада.

В администрации уточнили, что серьезных ЧП не зафиксировано, общественный транспорт работает с перебоями из-за ситуации на дороге.

"В предгорьях высота снежного покрова достигает полуметра. На побережье местами наблюдается понижение температуры до минусовых отметок, гололед", - информирует пресс-служба.

Уточняется, что работы по расчистке дорог идут круглосуточно, задействованы около 400 специалистов.