С понедельника всех казахстанских школьников вернут за парты

20 янв. 10:09

Уже с понедельника, 24 января, все организации образования Казахстана вернутся к традиционной форме обучения, - сообщили в Минобразования страны.

Детские сады будут принимать детей по заявлениям родителей, в школах численностью до 600 учащихся возвращается полноценное офлайн-обучение, а в школах с более 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности, при этом предпочтение в очном обучении будет отдаваться младшеклассникам, а в отношении учеников 5-11 классов администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, - сообщает Zakon.kz.

Обучение во внешкольных организациях будет вестись в полноценном офлайн-формате, а вот в колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме, лекции – в онлайн-формате.

Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - добавили в пресс-службе министерства образования и науки страны.