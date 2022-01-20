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Болибок сказал, кому "омикрон" будет полезен

Болибок сказал, кому &quot;омикрон&quot; будет полезен

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил о том, что лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года.

По его словам, тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. "Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", - сказал он в интервью ura.ru.

Он уточнил, что у таких россиян достаточно мощная защита от нового варианта коронавируса и у них может возникнуть разве что бессимптомное заболевание, которое только укрепит иммунитет.

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