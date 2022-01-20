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Грузинские ковид-паспорта признали в еще одной стране

Грузинские ковид-паспорта признали в еще одной стране

Посольство Швейцарии в Грузии сообщило о признании этой страной грузинских ковид-паспортов.

Отмечается, что Грузия оказалась в списке вместе с такими государствами, как Армения, Великобритания, Израиль, Молдова и Турция.

Как напомнили в швейцарском департаменте здравоохранения, по прибытии в страну вместе с ковид-паспортом необходимо обязательно предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия, либо быстрый тест на антиген, сделанный за 24 часа до прибытия. Граждане до 16 лет от тестирования освобождены.

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