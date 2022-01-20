Ночное ДТП на трассе "Кавказ" унесло две жизни

20 янв. 9:50

Минувшей ночью в дорожной аварии на федеральной автотрассе "Кавказ" в Кировском округе Ставрополья погибли два человека, - сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла в 0:15 на 401-м км трассы. Житель соседней республики 1979 года рождения за рулем автомобиля Hyundai, ехавший со стороны Пятигорска по направлению к Нальчику, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с иномаркой Volkswagen, за рулем которой находился местный житель 1997 года рождения.

"В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было", - уточнили в ГИБДД, передает "АиФ-Ставрополье".

Согласно базам данных ГИБДД, водители обоих автомобилей за последние годы неоднократно нарушали Правила дорожного движения. На момент ДТП в регионе падал мокрый снег.