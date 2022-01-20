Назарбаев по-прежнему сможет выступать на заседаниях правительства и парламента Казахстана

20 янв. 9:47

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как и раньше, сможет выступать на заседаниях правительства и перед парламентом, следует из изменений, которые Мажилис (нижняя палата законодательного органа) внес в соответствующий конституционный закон.

Накануне депутаты одобрили поправки в действующее законодательство, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, сегодня документы были размещены на сайте Сената - верхней палаты парламента.

"[Первому президенту принадлежит право] выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного Совета Республики Казахстан", - цитирует новую редакцию подпункта в конституционном законе "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы" ТАСС.

В предыдущей версии было сказано, что у первого президента также есть право пожизненно возглавлять Совбез и АНК. Прочие положения закона остались в силе.

Изменены были депутатами Мажилиса и законы о Совбезе и АНК: теперь их будет возглавлять действующий президент страны.

Документы уже поступили на рассмотрение в Сенат, если верхняя палата примет их, то они будут направлены на подпись главе государства.