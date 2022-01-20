СМИ: Болгария готова наладить прямое авиасообщение с Грузией

20 янв. 9:35

Болгария заинтересована в установлении прямого воздушного сообщения с Грузией, и в ближайшее время София рассмотрит вопрос о формировании подобных маршрутов, - заявил в ходе встречи с послом Грузии в Болгарии Тамуной Лилуашвили министр туризма Болгарии Христо Проданов, пишет софийская газета "Дума".

"Я полностью поддерживаю такую идею и сделаю все возможное, чтобы она воплотилась в жизнь. Это создаст дополнительные предпосылки для улучшения взаимоотношений между Болгарией и Грузией", - заявил Проданов, отметив, что создание такой авиалинии повысит потенциал туристического и культурного обмена между двумя странами, передает Грузия Online.

"Для меня важно, чтобы болгары признали Грузию туристическим направлением, а грузины, в свою очередь, открыли для себя туристические пути Болгарии", - подчеркнула Лилуашвили.

Дата реализации нового плана не уточняется.