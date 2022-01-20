Бизнес Алматы, пострадавший от погромов, будет освобожден от уплаты комуслуг

20 янв. 9:31

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что руководство города бизнеса, которые пострадали во время беспорядков.

"Акимат со своей стороны дополнительно окажет поддержку. Первое - освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на 3 месяца. Второе - освободим субъекты МСБ от аренды по коммунальным объектам сроком на 6 месяцев", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Помимо этого, глава города потребовал от владельцев торговых центров предоставить льготы пострадавшим арендатором.

"Большинство собственников поддержали наше обращение, подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты аренды", - отметил Сагинтаев.

"Также в акимате хотят поддержать пострадавших предпринимателей кредитами в размере до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств. Условия следующие - под 2% годовых сроком до 12 месяцев под залог или частичную гарантию социально-предпринимательской корпорации "Алматы", - подчеркнул мэр.

Кроме того, градоначальник добавил, что по обращениям будет представлена отсрочка по погашению основного долга, освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед "Алматыфинанс" и МФО Алматы.

"В третьих, для поддержки всех предпринимателей города предусмотрено увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, то есть до 90 месяцев, и снижены ставки по беззалоговому кредитованию с 12 до 9% годовых", - заключил Сагинтаев.