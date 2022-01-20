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Бизнес Алматы, пострадавший от погромов, будет освобожден от уплаты комуслуг

Бизнес Алматы, пострадавший от погромов, будет освобожден от уплаты комуслуг

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что руководство города бизнеса, которые пострадали во время беспорядков.

"Акимат со своей стороны дополнительно окажет поддержку. Первое - освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на 3 месяца. Второе - освободим субъекты МСБ от аренды по коммунальным объектам сроком на 6 месяцев", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Помимо этого, глава города потребовал от владельцев торговых центров предоставить льготы пострадавшим арендатором.

"Большинство собственников поддержали наше обращение, подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты аренды", - отметил Сагинтаев.

"Также в акимате хотят поддержать пострадавших предпринимателей кредитами в размере до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств. Условия следующие - под 2% годовых сроком до 12 месяцев под залог или частичную гарантию социально-предпринимательской корпорации "Алматы", - подчеркнул мэр.

Кроме того, градоначальник добавил, что по обращениям будет представлена отсрочка по погашению основного долга, освобождение от штрафов и пени до 180 дней перед "Алматыфинанс" и МФО Алматы.

"В третьих, для поддержки всех предпринимателей города предусмотрено увеличение максимальных сроков кредитования на полгода, то есть до 90 месяцев, и снижены ставки по беззалоговому кредитованию с 12 до 9% годовых", - заключил Сагинтаев.

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