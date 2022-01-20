Джейхун Байрамов и глава МАГАТЭ провели встречу в Вене

20 янв. 9:26

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в столицу Австрии провел встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, такое сообщение распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Байрамов и Гросси выразили удовлетворение уровнем взаимного сотрудничества, обсудили актуальные вопросы и перспективы.

Глава МИД Азербайджана поведал о значении Договора о нераспространении ядерного оружия для мирового режима ядерного нераспространения, отметил роль агентства в этой сфере.

Указав на важность системы верификации МАГАТЭ в области нераспространения и использования атомной энергии в мирных целях, он подчеркнул, что Азербайджан уделяет важное значение защите и дальнейшему укреплению ядерной безопасности, выступает в поддержку всех усилий по расширению международного сотрудничества в этом направлении.

Дипломат сообщил о сотрудничестве Азербайджана и агентства в области медицины, в рамках проектов по увеличению производительности в сельском хозяйстве, выразил заинтересованность Баку в сотрудничестве в области защиты окружающей среды.

Он также указал на важность контроля за соблюдением Арменией правил безопасности при эксплуатации атомной электростанции, на которой используются устаревшие технологии.

В свою очередь, Рафаэль Гросси уточнил, что Азербайджан - очень важный партнер МАГАТЭ, агентство успешно сотрудничает с ним во многих областях.

Глава структуры рассказал о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ в области охраны окружающей среды.

Кроме того, стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.