Опрос: Четверть россиян подрабатывала во время новогодних каникул

20 янв. 9:25

Четверть россиян соглашались на подработки в период новогодних каникул, свидетельствуют данные опросы разработчика систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для малого и среднего бизнеса "Мегаплан" среди 1 658 сотрудников и руководителей МСБ.

"26,9% сотрудников российских компаний рассказали о том, что им пришлось подрабатывать в течение новогодних каникул. При этом 68,1% ответили, что отдых для них все-таки важнее, а 5% опрошенных, наоборот, работали все каникулы, не обращая внимания на общенациональные выходные", - свидетельствует опрос.

Также отмечается, что больше половины россиян провели праздники в родном городе (61,4%), 33,7% путешествовали по стране, а 4,9% отправились на отдых за границу.