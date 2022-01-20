Промышленность Ирана делает упор на экспорт продукции нанотехнологий

20 янв. 9:25

К концу иранского календарного года – к 21 марта 2022 года - выручка от продажи продукции нанотехнологий в Иране достигнет 200 трлн риалов (почти $727 млн), - заявил на церемонии открытия выставки достижений нанотехнологий, состоявшейся на Постоянной международной выставочной площадке в Тегеране, секретарь Совета по инновациям в области нанотехнологий Саид Саркар.

"На рынок поступило 850 иранских нанопродуктов из 25 отраслей промышленности, и мы прогнозировали, что экспорт нанотехнологий достигнет $1 млрд в 2025 году, но, к сожалению, санкции, валютные переводы и пандемия коронавируса влияют на эту сумму", - посетовал Саркар, передает Iran.ru.

Годом ранее объем продаж нанотоваров составил 115 трлн риалов (около $460 млн).

“Новые технологические продукты могут привести к созданию специализированных рабочих мест. Если мы будем инвестировать в технологии, мы больше не столкнемся с миграцией элит", - отметил чиновник.

То, что произошло в области, основанной на знаниях, составляет лишь 10% возможностей страны, и если мы будем инвестировать в молодежь, у нас будет процветающая экономика, - добавил он.

Напомним, сейчас продукцию нанотехнологий в Иране производят около 450 компаний.