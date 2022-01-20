В Сочи задумали открыть археологический парк

20 янв. 8:58

Возможность открытия в Сочи археологического парка под открытым небом обсуждалась на Градостроительном совете при главе курорта.

Парк может появиться в границах улиц Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. На этой территории находится множество объектов историко-культурного наследия: остатки крепостной стены форта Александрия, Сочинский маяк, собор Михаила Архангела, дом купца Политиди, дача Воронова, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа.

Конкурс на лучший проект благоустройства территории проведут в ближайшее время, сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин.

На данной территории предлагается создать рекреационную историко-культурную зону, которая в будущем превратится в археологический парк и интерактивный филиал Музея истории города-курорта под открытым небом.