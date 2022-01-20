Население Азербайджана становится богаче

20 янв. 8:44

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2021 году составили 26,419 млрд манатов, а расходы – 27,412 млрд манатов, - говорится в сообщении Госкомстата страны.

По итогам 2021 года в госбюджете страны образовался дефицит в размере 993,7 млн манатов, против 1,7 млрд манатов в 2020 году, доходы бюджета в 2021 году выросли на 7%, расходы – на 3,8%, - передает Sputnik Азербайджан.

В то же время номинальные доходы населения Азербайджана в минувшем году выросли на 2,6% по равнению с 2020 годом, составив 57,1 млрд манатов, а номинальный доход на душу населения в Азербайджане вырос на 2,2% и достиг 5708 манатов, - говорится в отчете Госкомстата.

В январе-ноябре 2021 года реальный ВВП Азербайджана вырос на 5,3%, а по прогнозам правительства республики, по итогам 2021 года ожидается рост реального ВВП Азербайджана на 5,1%.

Напомним, эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) спрогнозировали, что рост экономики Азербайджана в наступившем 2022 году составит 4%.

(1 манат = $0,59)