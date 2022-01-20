Жители Грузии больше доверяют телевидению – соцопрос

20 янв. 8:29

Основным источником информации для большинства взрослых жителей Грузии является телевидение, тогда как молодежь предпочитает новости из Интернета, - говорится в исследовании Первого канала.

Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет в ходе исследования заявили, что основным источником информации для них является телевидение. Что касается жителей страны младше 44 лет, то главным источником информации для них остается Интернет (более 50% опрошенных). Лица в возрасте 45-54 лет получают информацию и из Интернета, и из ТВ, - передает Sputnik Грузия.

Основная часть молодежи при этом ориентируется на соцсети (41,9%), а вот информационные сайты и веб-страницы телеканалов для получения новостей предпочитают, соответственно, лишь 4,7% и 1,9% опрошенных.

Вместе с тем 72,5% участников исследования заявили, что смотрят телеканалы ежедневно, 13,9% – каждую неделю, и 4,7% – раз в месяц.

Основная часть телезрителей - безработные, пенсионеры и самозанятые, а вот работающие граждане, которые смотрят телевизор, составляют 39% от общего числа опрошенных.

На первом месте в рейтинге доверия к телевидениям находится лояльный к власти телеканал "Имеди", на втором – финансируемый из бюджета Первый канал, третье место в рейтинге доверия разделили телеканалы "Рустави 2" и оппозиционный канал "ТВ Пирвели".

Замыкают рейтинг доверия оппозиционные каналы "Мтавари архи" и "Формула", - говорится в материалах исследования.