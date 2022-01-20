СМИ: Российская нефть Urals на торгах в Европе взяла планку в $90 за баррель

20 янв. 8:13

На торгах в Европе накануне стоимость российской экспортной нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель, - сообщили сегодня в международном ценовом агентстве Argus.

Российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent в регионе Средиземноморья, а преодолела Urals семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) она поднялась выше $86 за баррель, - передает ТАСС.

Накануне стоимость российской нефти в этом регионе составила уже $91 за баррель, а на Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $89,6 за баррель.

Последний раз Urals преодолевала отметку $90 за баррель в Европе 2 октября 2014 года, уточнили в Argus.

Напомним, в федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель.