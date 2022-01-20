В ЮВО прошли учения спецназа

20 янв. 7:56

Спецназовцы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника, - сообщает пресс-служба округа.

"Спецназовцы на практике отработали приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также элементы ведения боя мобильными группами и обороны важных военных объектов. В мероприятии приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Группы спецназа были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника и десантировались с высоты 900 м на современных парашютных системах "Арбалет-2".

Военнослужащие выполнили приземление и маскировку парашютов, скрытное выдвижение в заданный район в режиме радиомолчания и захват стратегически важного объекта условного противника, - говорится в сообщении.