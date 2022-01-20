Мясников: симптомы ОРВИ – не повод бежать к врачу

20 янв. 7:44

Несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", постепенно захватывающий все большее число российских регионов, это не повод при симптомах ОРВИ тут же бежать за помощью в медучреждение, - написал в своем аккаунте в Telegram врач и телеведущий Александр Мясников.

"Зачем при симптомах ОРВИ при температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу - зачем? Что вы ждете от такого обращения? Что бы вас успокоили, заверили, что все хорошо и дали те же капельки в нос и парацетамол?" - задается вопросом Мясников, передает РИА Новости.

Наплыв обращений может создать сложности для эффективной работы амбулаторной службы, - отметил врач, добавив: "Понимаю - мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверение, что все будет хорошо. …Давайте проявим благоразумие и будем справляться с легким ОРВИ так, как справлялись всегда: домашним режимом и терпением, благо, что оно длится как правило3-4 дня", - посоветовал доктор.