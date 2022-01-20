Байден: в случае вторжения на Украину Россию ждут "невиданные" санкции

20 янв. 7:28

Во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, американский лидер Джо Байден пригрозил России ограничениями на операции с долларом при эскалации на Украине.

Он заверил, Россию ждет "катастрофа", если она решит "завоевывать" Украину, добавив, что "угроза новых ограничительных мер должна повлиять на президента РФ Владимира Путина" и заявил, что российский лидер "никогда не видел таких санкций", - передает РИА Новости.

Также Байден заявил, что Путин находится перед "суровым выбором": эскалация вокруг Киева либо дипломатическое решение ситуации.

Также президент США добавил, что Вашингтон не станет сокращать военное присутствие в Европе, а напротив, американская сторона увеличит численность контингента в ее восточной части в случае дальнейшей эскалации вокруг Киева.

Также глава Белого дома напомнил, что США отправили Украине оборонную помощь на $600 млн, но не исключил проработки требования России не размещать стратегическое вооружение на территории Украины.

Что касается вступления Украины в НАТО, Байден отметил, что в ближайшее время это маловероятно, так как страной выполнены не все требования для этого.