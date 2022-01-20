В столичном регионе потеплеет и будет пасмурно

20 янв. 7:13

Сегодня, 20 января, в столичном регионе прогнозируется облачная погода и гололедица, а также небольшое потепление, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Небольшой снег. По области, местами метель, гололед", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в столице составит от минус двух до минус четырех градусов.

Ветер будет дуть южный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление - 739 мм рт ст.

Предстоящей ночью в столице прогнозируются облачная погода, гололедица и снег. Местами метель. Столбики термометров могут опуститься до отметки минус шесть градусов.

Юго-восточный ветер наберет силу – его скорость составит 6-11, местами порывами до 15 м/с. Атмосферное давление немного упадет и составит 736 мм рт ст.