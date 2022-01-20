Крымские музеи смогут обжаловать решение по скифскому золоту до 26 января

20 янв. 6:59

У крымских музеев есть неделя до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, - заявил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", - сообщил пресс-секретарь суда, передает РИА Новости.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил о передаче скифского золота Украине, решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за кассацию, но пока ее не подавали.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что СКР проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов.

Напомним, в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией, коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который в августе того же года решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.