На подготовку электросетей к зиме в Дагестане в 2022 году заложат более миллиарда рублей

20 янв. 6:43

Компания "Россети" потратит свыше 1 млрд рублей в 2022 на подготовку электросетевых объектов в Дагестане к зиме помимо тех средств, которые заложены на реализацию программы повышения надежности энергоснабжения региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в ходе встречи с гендиректором компании Андреем Рюминым.

"С каждым годом больше средств "Россети Северный Кавказ" закладывает и на подготовку к зиме. Если в прошлом году 891 млн рублей, то в этом планируется свыше 1 млрд", - сказано в Telegram-канале энергетической компании со ссылкой на руководителя региона.

Программа повышения надежности энергоснабжения Дагестана, которую планируют начать в 2022 году, в настоящее время находится в правительстве РФ. На эти цели будет заложено 7,6 млрд рублей, которые позволят обновить оборудование и провести реконструкцию объектов.