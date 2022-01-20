В Казахстане 16 тысяч заболевших - абсолютный антирекорд по коронавирусу

20 янв. 6:15

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено почти 16 тыс - 15872 - новых заболевших коронавирусом, из них более 5 тыс приходятся на столицу – 5050 человек, - сообщает министерство здравоохранения страны.

На втором мете по числу новых инфицированных - Карагандинская область, здесь выявлено 2944 новых пациента, на третьем Алматы – 2025 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших в Акмолинской (750), Павлодарской (710), Атырауской (568), Восточно-Казахстанской (542), Актюбинской (459), Алматинской (432), Шымкенте (420), Костанайской (402), Кызылординской (399), Западно-Казахстанской (376), Жамбылской (257), Мангистауской (250), Северо-Казахстанской (155) и Туркестанской (133) областях.

Всего в стране выявлено 1100876 заболевших.

За последние сутки в республике жертвами коронавирусной инфекции стали 14 человек.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 13 105 человек, от пневмонии с признаками COVID - 5 245.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 110 731 человек, в стационарах находится 8 344 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 102 387 пациентов.