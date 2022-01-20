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Байден не верит, что Путин хочет войны

Байден не верит, что Путин хочет войны

Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет полноценной войны.

"Я думаю, он (Владимир Путин - прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции.

По мнению американского лидера, в ситуации с Украиной глава российского государства лишь проверяет Запад. "Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", - цитирует Байдена РИА Новости.

Президент США также акцентировал внимание на том, что в ходе переговоров с Путиным они понимали друг друга.

Кроме того, он предположил, что его российский коллега еще не принял решения, как поступить в ситуации вокруг Украины. "Я считаю, что он просчитывает немедленные, краткосрочные и долгосрочные последствия для России. И я не думаю, что он уже принял решение", - подчеркнул американский лидер.

 

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