Байден не верит, что Путин хочет войны

20 янв. 5:45

Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет полноценной войны.

"Я думаю, он (Владимир Путин - прим. ред.) все еще не хочет какой-либо полноценной войны", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции.

По мнению американского лидера, в ситуации с Украиной глава российского государства лишь проверяет Запад. "Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", - цитирует Байдена РИА Новости.

Президент США также акцентировал внимание на том, что в ходе переговоров с Путиным они понимали друг друга.

Кроме того, он предположил, что его российский коллега еще не принял решения, как поступить в ситуации вокруг Украины. "Я считаю, что он просчитывает немедленные, краткосрочные и долгосрочные последствия для России. И я не думаю, что он уже принял решение", - подчеркнул американский лидер.