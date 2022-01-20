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Речной вокзал Ростова перестал быть памятником архитектуры

Речной вокзал Ростова перестал быть памятником архитектуры

Комитет по охране объектов культурного наследия на основании решения Ленинского районного суда от 14 сентября аннулировал постановление о признании здания речного вокзала Ростова-на-Дону, построенного в 1977 году, объектом культурного наследия.

Этот статус здание получило лишь в июне 2021 года, однако на решение комитета пожаловалась одна из собственниц помещений и участка земли речного порта, которая посчитала, что статус был присвоен с нарушениями и на основании "неактуальных и недостоверных сведений и документов", отметив, что реконструкция здания изменила облик и привела к утрате аутентичности, - передает "АиФ-Ростов".

Как нарушение было истолковано и то, что под охрану поставили магазин на первом этаже и пешеходный мост, ведущий к вокзалу.

В итоге суд постановил, что у комитета не было достаточно оснований для доказательств исторической ценности сооружения.

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