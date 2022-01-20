Речной вокзал Ростова перестал быть памятником архитектуры

20 янв. 4:29

Комитет по охране объектов культурного наследия на основании решения Ленинского районного суда от 14 сентября аннулировал постановление о признании здания речного вокзала Ростова-на-Дону, построенного в 1977 году, объектом культурного наследия.

Этот статус здание получило лишь в июне 2021 года, однако на решение комитета пожаловалась одна из собственниц помещений и участка земли речного порта, которая посчитала, что статус был присвоен с нарушениями и на основании "неактуальных и недостоверных сведений и документов", отметив, что реконструкция здания изменила облик и привела к утрате аутентичности, - передает "АиФ-Ростов".

Как нарушение было истолковано и то, что под охрану поставили магазин на первом этаже и пешеходный мост, ведущий к вокзалу.

В итоге суд постановил, что у комитета не было достаточно оснований для доказательств исторической ценности сооружения.