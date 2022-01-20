К 2030 году в Северной Осетии модернизируют 102 коммунальных объекта

20 янв. 3:23

Власти Северной Осетии разработали программу модернизации коммунальной инфраструктуры республики, рассчитанную на 2022-2030 годы, - сообщил премьер республики Борис Джанаев.

"Комплексная программа включает в себя объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Поскольку финансовые средства на ее реализацию планируется получить из федерального бюджета, программа была направлена на согласование в Фонд содействия реформированию ЖКХ, Минстрой, Минэкономразвития и Минфин России, а также ФАС России и Минэнерго", - цитирует его ТАСС.

Большую часть из 102 объектов, включенных в программу, составляют объекты водоснабжения - их ремонт позволит уменьшить ветхость систем и себестоимость поставляемых услуг, а также снизить энергозависимость, также разработаны и утверждены дорожные карты о создании "Единого оператора в сферах водоснабжения и водоотведения "РСО-Алания" и "Единого информационного расчетного центра РСО-Алания с муниципальными филиалами", что позволит значительно улучшить качество предоставления коммунальных услуг, повысит уровень собираемости и прозрачность платежей.

Напомним, износ трубопроводов и насосно-силового оборудования в республике составляет порядка 75%, а из 3 649 км сетей водоснабжения нужно заменить 2,1 тыс км, что потребует около 10 млрд рублей.