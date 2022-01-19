Эксперты просят не заражаться "омикроном" специально

19 янв. 23:38

Американские специалисты в области здравоохранения предостерегают от намеренного заражения штаммом коронавируса "омикрон", сообщает The Hill.

"("Омикрон" - ред.) просто протекает менее тяжело. Но нельзя говорить, что шанс летального исхода - 0%. Вам никогда не следует желать заразиться", - цитирует издание директора Центра образования в области вакцин при Детской больнице в Филадельфии Пола Оффита.

Эксперты напоминают: точной информации об "омикроне" пока нет, так что нельзя говорить, что им болеют исключительно в легкой форме - некоторых пациентов все-таки приходится госпитализировать.

Не стоит заражаться новым штаммом намеренно также из-за его быстрой распространяемости: нагрузка на системы здравоохранения многократно увеличивается, что может продлить волны заболевания.

Нельзя забывать и об уязвимой группе детей до пяти лет: вакцины для них еще не существует.

Специалисты подчеркивают, что вакцины и бустеры дают иммунитет без сопутствующих рисков заразиться COVID-19, передает "Интерфакс".