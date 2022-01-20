Red Wings открывает два новых рейса между Россией и Узбекистаном

20 янв. 2:34

Российская авиакомпания Red Wings анонсировала регулярные рейсы из Екатеринбурга в Самарканд и Ургенч.

Новые направления появятся в расписании в середине февраля. Обслуживать маршруты будут новейшие лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел, следует из официального сообщения авиаперевозчика.

Первый рейс из Екатеринбурга в Самарканд намечен на 14 февраля, полеты будут осуществляться раз в неделю по понедельникам. В Ургенч самолеты будут летать каждое воскресенье, впервые - 13 февраля.

Red Wings с 2021 года совершает чартерные рейсы из Екатеринбурга в крупнейшие города Узбекистана, теперь перевозчик параллельно запускает регулярные рейсы в Самарканд и Ургенч.