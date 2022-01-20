Парк с экзотическими рыбами появится в Железноводске

20 янв. 1:35

Администрация Железноводска рассматривает варианты проектирования на Курортном озере "30‘Ка" fish-парка с экзотическими рыбками.

В прошлом году местные предприниматели предложили сделать в тихой заводи озера прогулочные пирсы и навесные пешеходные мосты над водой.

"Планируется создать естественный аквариум с художественной подсветкой. В нем будут обитать рыбы с яркой окраской", - сказали в пресс-службе городской администрации.

По словам главы города Евгения Бакулина, власти города продолжают развивать курортную инфраструктуру и повышать привлекательность курорта.