Узбекские и таджикские кинематографисты снимут фильм о Джами и Навои

20 янв. 0:33

Кинематографисты Узбекистана и Таджикистана планируют снять совместный фильм о средневековых поэтах-классиках, который будет посвящен жизни и дружбе персидского автора Абдуррахмана Джами и узбекского мыслителя Алишера Навои.

Съемки картины пройдут в местах, где прошла юность двух знаменитых поэтов – уже написана часть сценария фильма, хотя конкретные даты его выхода на экраны не называются, - сообщает Sputnik Таджикистан.

Новый фильм поможет не только узнать о жизни и творчестве великих классиков литературы, но и повысит интерес туристов к древним городам региона.

Ранее идею о съемке исторической картины одобрили глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поддержав предложение о создании совместного художественного фильма о дружбе великих Навои и Джами.

Картина станет первым совместным кинопроектом кинематографистов двух стран за последние 30 лет, - говорится в сообщении.