Узбекские и таджикские кинематографисты снимут фильм о Джами и Навои

Кинематографисты Узбекистана и Таджикистана планируют снять совместный фильм о средневековых поэтах-классиках, который будет посвящен жизни и дружбе персидского автора Абдуррахмана Джами и узбекского мыслителя Алишера Навои.
Съемки картины пройдут в местах, где прошла юность двух знаменитых поэтов – уже написана часть сценария фильма, хотя конкретные даты его выхода на экраны не называются, - сообщает Sputnik Таджикистан.
Новый фильм поможет не только узнать о жизни и творчестве великих классиков литературы, но и повысит интерес туристов к древним городам региона.
Ранее идею о съемке исторической картины одобрили глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поддержав предложение о создании совместного художественного фильма о дружбе великих Навои и Джами.
Картина станет первым совместным кинопроектом кинематографистов двух стран за последние 30 лет, - говорится в сообщении.