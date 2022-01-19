Новые автомобили скорых пополнили автопарк Крыма

19 янв. 23:56

Станции скорой помощи в Крыму получили еще 43 новых автомобиля на базе Ford Transit, информирует республиканский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Уточняется, что всего по контракту будет закуплено 186 автомобилей, общая стоимость закупки составит 997 млн рублей.

"Автомобили приобретены за счет средств ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов", - говорится в сообщении Центра.