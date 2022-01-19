Нападение депутата "Единой России" на официантку стоило ему должности

19 янв. 23:27

Депутат Апшеронского совета покинет объединение "Единой России" Апшеронского совета депутатов после его нападения на официантку, сообщает пресс-служба отделения партии в Краснодарском крае.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором мужчина толкнул официантку. В подписи к видео говорилось, что виновник является депутатом Апшеронского совета депутатов Петр Нелинов.

"Хотя Нелинов не является членом "Единой России", к сожалению, он входит в ее депутатское объединение в муниципальном совете депутатов. Конечно, такое поведение не приемлемо. Мы настаиваем на исключении Петра Нелинова из депутатского объединения "Единой России" в совете Апшеронского района", - цитирует пресс-служба секретаря местного отделения "Единой России", главы Апшеронского района Олега Цыпкина.

Он также призвал правоохранительные органы оценить ситуацию и привлечь виновного к ответственности "по всей строгости закона".