Полицейские взяли с поличным похитителей кормушек в Кабардино-Балкарии

19 янв. 22:58

Бдительность местного жителя и оперативность полицейских помогли предотвратить кражу в Лескенском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В субботу 15 января в полицию обратилась местная жительница, рассказавшая, что, как сообщил ее односельчанин, на окраине сельского поселения Урух на территории ее животноводческой фермы находятся посторонние люди.

На место событий сразу же выехали правоохранители, они застали преступников, когда те распиливали металлические кормушки газосварочным аппаратом. Злоумышленниками оказались 34 и 37-летние жители села Хатуей, а также 33-летний нальчанин.

"Полицейские предотвратили кражу, которая могла нанести ущерб заявительнице на сумму 120 тыс рублей. Кроме того, задержанные признались еще в одном аналогичном преступлении, совершенном на территории этой же животноводческой фермы. Сумма ущерба устанавливается", - добавили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.158 УК РФ (Покушение на кражу). С подозреваемых взята подписка о невыезде.