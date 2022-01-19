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Министерство по делам гражданской обороны и ЧС появилось в Ингушетии

Министерство по делам гражданской обороны и ЧС появилось в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил преобразовании Управления региона по обеспечению деятельности, по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в министерство, сообщает пресс-служба ведомства.

"Управление преобразовано в Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия. Новое министерство возглавляет начальник преобразованного Управления Иса Татиев", - сказано в документе.

Ранее Калиматов подписал указ о создании в республике министерства автомобильных дорог. Новое ведомство было преобразовано из "Ингушавтодора".

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