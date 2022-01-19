Посол: Казахстан считает Россию надежным союзникиом

19 янв. 22:44

Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами, слухи об "отдалении" государств не верны, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев.

"Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнерами, нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти", - цитирует посла РИА Новости.

По словам Кошербаева, люди, говорящие об отдалении между Россией и Казахстаном, ошибаются в своих оценках, и положительная динамика двустороннего взаимодействия в ключевых областях это доказывает.