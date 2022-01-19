Молодая рецидивистка откусила ухо соседке в Ташкентской области

19 янв. 22:38

В Узбекистане взята под стражу 31-летняя жительница Ахангаранского района Ташкентской области, которую подозревают в нанесении соседке легких телесных повреждений. Об этом сообщает Следственный департамент МВД РУз.

ЧП случилось вечером 15 января во дворе многоэтажного дома. Подозреваемая спровоцировала ссору с местной жительницей, а затем откусила ей ухо.

Травма, нанесенная 34-летней пострадавшей, была квалифицирована как легкие телесные повреждения, пишет Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, агрессорше грозит наказание ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Сейчас следствие выясняет причины конфликта.

Известно, что подозреваемая уже была ранее судима.